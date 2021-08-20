У Кирилівці туристам заборонили виносити медуз на берег

Орендарі деяких пляжів у Кирилівці просять туристів не витягувати медуз на берег, не дивлячись на нашестя живності. Таке рішення пояснюють тим, що це допоможе уникнути жахливого запаху і не зовсім естетичного видовища, повідомляє Обозреватель.

У Кирилівці багато медуз. Джерело: azov.ua

Йдеться про косу Пересип. Там орендарі пляжів заявляють, що течія забере морських мешканців назад, і море таким способом очиститься саме. ﻿

Живність просять не виносити на берег. Джерело: Скриншот

Цей метод дійсно може бути ефективним – під час шторму медуз відносить у море. Однак варто напрямку вітру змінитися, і живність знову повернеться назад на узбережжя.

Орендарі пояснили причину. Джерело: Скриншот

На більшості баз відпочинку встановлюють сітки навколо пляжу, але конструкція втрачає сенс, як тільки починається шторм. Сітку просто викидає на берег.

До слова, медуза використовує отруту, як захист, а також вона допомагає їй вбити здобич. Людина може отримати опік навіть від мертвої тварини, яку викинуло на берег. Контакт отрути зі шкірою може стати причиною печії та поколювання, оніміння або почервоніння.