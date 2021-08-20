Шарій відповів на санкції РНБО погрозами сім'ї Зеленського

Скандальний блогер-українофоб Анатолій Шарій прокоментував запровадження проти нього санкцій РНБО, повідомляє Деловая столица.

Про це він сказав на відео, опублікованому на його Telegram-каналі.

"Ну що ж, привітання з Днем народження (Шарієві сьогодні виповнилось 43 роки, — "ДС") від цього ... як його? Верховного правителя всіх верховних правителів. Проти мене запровадили санкції. Але не тільки проти мене, а й проти моїх родичів. Ну, значить, ми починаємо боротися з твоїми родичами" , — сказав Шарій, звертаючись до Зеленського.

"Готуйтеся!" — додав він.