Курс валют: підсумки п'ятниці
В останній робочий день перед довгими вихідними котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зростання. Посприяв цьому і Національний банк.
Сьогодні попит з боку імпортерів відчувався протягом всієї торговельної сесії. Одні поспішали оплатити контракти, щоб не «зависнути» з ними на 4 дні. Інші просто конвертували наявну гривню в долар, побоюючись зростання курсу. А ось експортери сьогодні були не такі активні, як в попередні дні: основна маса вже продала необхідні обсяги валюти, були і ті, хто вже чекав надходжень від компенсації ПДВ. Обсяг пропозиції від продавців істотно знизився, і це відразу позначилося на зростанні котирувань. Коли ж після обідньої перерви намітилося зниження, на ринок несподівано вийшов Національний банк. Потреби в цьому виході не було, але регулятор все одно оголосив про інтервенцію на покупку по курсу 26,645 гривень. Чи не купивши нічого, він фактично змусив покупців активніше брати валюту і тим самим підштовхнув котирування вгору.
Закрили торги четверга на 3,8 копійки на купівлі і на 4 копійки на продажу вище, ніж у четвер.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,65 / 26,71 (купівля / продаж).
Торги п'ятниці відкрилися трохи ширше, ніж у четвер: спред на відкритті склав 6 копійок. Сьогодні покупці роздумували недовго: перша угода на 0,5 млн за ціною 26,665 гривень пройшла вже о 9:28. На відкритті торгів число покупців в 3 рази перевищувало число продавців, тому напрямок руху було вибрано відразу: котирування почали зростати. Аж до 12 годин торгівля проходила в діапазоні 26,66-26,70 гривень. Піднятися вище рівня 26,70 не вдалося. Після 12 на ринок стали виходити банки з продажами для врегулювання валютної позиції перед довгими вихідними - і зростання зупинилося, а потім котирування почали плавно знижуватися. Після обіду вони опустилися до 26,64-26,66 гривень - і тут на ринок вийшов Нацбанк. Угоди по обіді полягали рідко, активних покупців майже не було - і виникла загроза, що курс обвалять спекулянти, скориставшись ситуацією. Схоже, щоб цього не сталося, регулятор і вжив заходів. Після його появи котирування знову пішли вгору, і день закрили на максимумах.
Котирування закриття - 26,68 / 26,70 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на третину в порівнянні з четвергом і склав 130,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6809 гривень.
- Офіційний курс долара на 25 серпня встановлений на позначці 26,6718 гривень за долар, зростання на 2,14 копійки.
- Офіційний курс євро на 25 серпня встановлений на позначці 31,1287 гривень за євро, зниження на 4,03 копійки.
Готівковий долар в обмінниках Києва протягом дня продавали по 26,76-26,78 гривень. З'явилися до обіду пропозиції по 26,75 гривень миттєво розібрали клієнти, і оператори були змушені підняти цінники.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1696. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1662 долара, потім розвернувся і пішов вгору. Зростання євро на FOREX триває і зараз. Готівковий євро знову подешевшав: сьогодні вранці його продавали по 31,22-31,25 гривень, а до вечора цінник опустили до 31,17-31,19 гривень.
Російський рубль протягом дня кілька разів міняв напрямок руху, рухаючись між рівнями 74,15 і 74,65 рублів за долар. Станом на 19:30 він торгується у вузькому діапазоні 74,30-74,32 рубля за долар. Готівковий рубль знову подешевшав: в Києві сьогодні його продавали по 3,59-3,61 гривні за 10 рублів.