Курс валют: підсумки п'ятниці

В останній робочий день перед довгими вихідними котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зростання. Посприяв цьому і Національний банк.

Сьогодні попит з боку імпортерів відчувався протягом всієї торговельної сесії. Одні поспішали оплатити контракти, щоб не «зависнути» з ними на 4 дні. Інші просто конвертували наявну гривню в долар, побоюючись зростання курсу. А ось експортери сьогодні були не такі активні, як в попередні дні: основна маса вже продала необхідні обсяги валюти, були і ті, хто вже чекав надходжень від компенсації ПДВ. Обсяг пропозиції від продавців істотно знизився, і це відразу позначилося на зростанні котирувань. Коли ж після обідньої перерви намітилося зниження, на ринок несподівано вийшов Національний банк. Потреби в цьому виході не було, але регулятор все одно оголосив про інтервенцію на покупку по курсу 26,645 гривень. Чи не купивши нічого, він фактично змусив покупців активніше брати валюту і тим самим підштовхнув котирування вгору.

Закрили торги четверга на 3,8 копійки на купівлі і на 4 копійки на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,65 / 26,71 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися трохи ширше, ніж у четвер: спред на відкритті склав 6 копійок. Сьогодні покупці роздумували недовго: перша угода на 0,5 млн за ціною 26,665 гривень пройшла вже о 9:28. На відкритті торгів число покупців в 3 рази перевищувало число продавців, тому напрямок руху було вибрано відразу: котирування почали зростати. Аж до 12 годин торгівля проходила в діапазоні 26,66-26,70 гривень. Піднятися вище рівня 26,70 не вдалося. Після 12 на ринок стали виходити банки з продажами для врегулювання валютної позиції перед довгими вихідними - і зростання зупинилося, а потім котирування почали плавно знижуватися. Після обіду вони опустилися до 26,64-26,66 гривень - і тут на ринок вийшов Нацбанк. Угоди по обіді полягали рідко, активних покупців майже не було - і виникла загроза, що курс обвалять спекулянти, скориставшись ситуацією. Схоже, щоб цього не сталося, регулятор і вжив заходів. Після його появи котирування знову пішли вгору, і день закрили на максимумах.

Котирування закриття - 26,68 / 26,70 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на третину в порівнянні з четвергом і склав 130,4 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6809 гривень.

Офіційний курс долара на 25 серпня встановлений на позначці 26,6718 гривень за долар, зростання на 2,14 копійки.

Офіційний курс євро на 25 серпня встановлений на позначці 31,1287 гривень за євро, зниження на 4,03 копійки.

Готівковий долар в обмінниках Києва протягом дня продавали по 26,76-26,78 гривень. З'явилися до обіду пропозиції по 26,75 гривень миттєво розібрали клієнти, і оператори були змушені підняти цінники.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1696. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1662 долара, потім розвернувся і пішов вгору. Зростання євро на FOREX триває і зараз. Готівковий євро знову подешевшав: сьогодні вранці його продавали по 31,22-31,25 гривень, а до вечора цінник опустили до 31,17-31,19 гривень.

Російський рубль протягом дня кілька разів міняв напрямок руху, рухаючись між рівнями 74,15 і 74,65 рублів за долар. Станом на 19:30 він торгується у вузькому діапазоні 74,30-74,32 рубля за долар. Готівковий рубль знову подешевшав: в Києві сьогодні його продавали по 3,59-3,61 гривні за 10 рублів.