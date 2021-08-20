США введуть санкції проти двох фізосіб РФ у зв'язку з "СП-2"

США впровадять обмежувальні заходи проти судна і двох фізичних осіб у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік 2", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Держдеп представив Конгресу доповідь (адміністрації США - ІФ) щодо заходів проти "Північного потоку 2", (...) в якій значиться одне російське судно і двоє росіян, пов'язаних із "Північним потоком 2", - ідеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Водночас у ній не уточнюється, про яких саме фізосіб і судно йдеться.

Крім того, агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомляє, що адміністрація США повідомила Конгресу про впровадження санкцій проти АТ "Нобіліті" з Санкт-Петербургу. Це власник суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", що беруть участь в реалізації "Північного потоку 2".

Також, за даними агентства, під санкції підпали страхова компанія "Константа", а також судно постачання "Остап Шеремета".

Водночас, згідно з агентством, США залишили в силі відвід від санкцій щодо компанії-оператора "Північного потоку 2" Nord Stream 2 AG.

Адміністрація США за законом має кожні три місяці звітувати перед Конгресом про заходи, вжиті проти "Північного потоку 2".