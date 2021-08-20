Байден дозволив вводити санкції проти російських трубопроводів

Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю указ, що дає можливість американській адміністрації вводити обмежувальні заходи, націлені проти російських трубопроводів, що використовуються для експорту енергоносіїв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Указ, текст якого опублікував Білий дім, озаглавлений "Блокування власності у зв'язку з деякими російськими енергетичними проектами".

У документі зазначається, що мета цих заходів - схвалення додаткових заходів "щодо певних зарубіжних ініціатив влади РФ, які наносять шкоду".

У ньому немає переліку трубопроводів, проти яких можуть впроваджуватися американські санкції.

Згідно з указом Байдена, держсекретар США разом із главою Мінфіну можуть видавати розпорядження про заморожування активів фізосіб на американській території. Також передбачається можливість введення візових обмежень і заборони на передачу коштів американцями людям, які опинилися в санкційному списку.

В указі президента США йдеться і про наявність механізму, через який фізособи можуть отримувати відвід від даних обмежувальних заходів.