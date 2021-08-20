Вселенський Патріарх Варфоломій прибув до Києва

В Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій. Зустріч з Варфоломієм і молитва на честь його приїзду пройде в суботу о 10:00 в Михайлівському соборі, повідомляє РБК-Украина.

"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний і важливий візит для нашої держави" , - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигалья.

Зустріч з Патріархом відбудеться завтра о 10:00 в Михайлівському соборі.

Також у неділю о 09: 00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія. Її очолять Варфоломій і керівник Православної церкви України Епіфаній.

У 2019 року в Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій підспіватисал томос про автокефалію для Православної церкви в Україні. Він назвав це "найважливішою ініціативою года".

За словами Патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних "вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви". ПЦУ була дана повна автокефалія, і без прохання з її боку Вселенський Патріархат не буде втручатися в її справи.

Автор: Анастасія Рокитна