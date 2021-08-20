У Кремлі звинуватили Зеленського в імітації політичної активності

Заступник глави Адміністрації російського президента Дмитро Козак прокоментував недавні слова Володимира Зеленського про необхідність прямих переговорів з Володимиром Путіним. Козак сказав, що Україна не робила ніяких конкретних пропозицій про підготовку і порядок зустрічі. І розцінив заяву Зеленського як імітацію політичної активності, повідомляє Страна.ua.

Представник Кремля зазначив, що реальної підготовки до зустрічі не ведеться, а Київ не пропонував ні тем переговорів, ні проектів домовленостей.

За словами Козака, з боку України поки є лише "аморфні розмови" про необхідність обговорити довіру і безпеку в Європі.

"При чому тут Європа? Тоді треба всю Європу запрошувати на переговори", - дивується Козак.

Також представник Путіна торкнувся питання переговорів у Нормандському форматі і запевнив, що Росія готова зустрітися в будь-який час, " був би предмет для переговорів і розуміння їх цілей ". Він додав, що під час переговорів Володимира Путіна і Ангели Меркель запропонував почати ці зустрічі з понеділка. Але партнери хочуть зробити це у вересні.

Крім того, Козак акцентував увагу на відсутність чіткої позиції у ФРН і Франції з приводу виконання Мінських угод і закликав вибрати таку позицію. При цьому він зазначив, що заклик не стосується України, яку "вже немає сенсу закликати".