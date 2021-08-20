У Кремлі звинуватили Зеленського в імітації політичної активності
Заступник глави Адміністрації російського президента Дмитро Козак прокоментував недавні слова Володимира Зеленського про необхідність прямих переговорів з Володимиром Путіним. Козак сказав, що Україна не робила ніяких конкретних пропозицій про підготовку і порядок зустрічі. І розцінив заяву Зеленського як імітацію політичної активності, повідомляє Страна.ua.
Представник Кремля зазначив, що реальної підготовки до зустрічі не ведеться, а Київ не пропонував ні тем переговорів, ні проектів домовленостей.
За словами Козака, з боку України поки є лише "аморфні розмови" про необхідність обговорити довіру і безпеку в Європі.
"При чому тут Європа? Тоді треба всю Європу запрошувати на переговори", - дивується Козак.
Також представник Путіна торкнувся питання переговорів у Нормандському форматі і запевнив, що Росія готова зустрітися в будь-який час, "
був би предмет для переговорів і розуміння їх цілей". Він додав, що під час переговорів Володимира Путіна і Ангели Меркель запропонував почати ці зустрічі з понеділка. Але партнери хочуть зробити це у вересні.
Крім того, Козак акцентував увагу на відсутність чіткої позиції у ФРН і Франції з приводу виконання Мінських угод і закликав вибрати таку позицію. При цьому він зазначив, що заклик не стосується України, яку "вже немає сенсу закликати".
"Відсутність позиції стимулює безвідповідальна поведінка України на переговорах. Ми можемо ще десять років перемовлятися", - резюмував Козак.