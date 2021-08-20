В Іспанії збираються ввести візу "цифрового кочівника"

У зв'язку зі збільшенням числа віддалених працівників Іспанія планує ввести візу «цифрового кочівника». Вона дозволить провести в Іспанії 12 місяців, працюючи віддалено, повідомляє Noticia.

Стартапам також можуть бути надані податкові пільги, щоб стимулювати молодих підприємців до переїзду.



Відсутність робочих місць в сільській місцевості Іспанії призвела до того, що в багатьох невеликих містах і селах населення скорочується, але ці місця, зокрема, готові прийняти віддалених працівників.

Близько 30 міст і сіл по всій Іспанії вирішили приєднатися до Національної мережі гостинних сіл для віддалених працівників, щоб привернути до себе "цифрових кочівників". У кожному з них проживає менше 5 000 чоловік.

Програма пропонує віддаленим працівникам скористатися послугами господаря-провідника, який зустріне їх у місті чи селі і познайомить з місцевими звичаями.