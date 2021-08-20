Стало відомо, кого США відправлять на саміт Кримської платформи

Делегацію Сполучених Штатів на саміті Кримської платформи очолить міністр енергетики США Дженніфер М. Гренхолм. Також до складу делегації входить тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, України, для участі у саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію Дженніфер М. Гренхолм, міністр енергетики США" , — йдеться в повідомленні.

Також до складу делегації увійшов помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що одна з країн під тиском Російської Федерації в останній момент відмовилася від участі у саміті Кримської платформи.