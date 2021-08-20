Стало відомо, кого США відправлять на саміт Кримської платформи

Стало відомо, кого США відправлять на саміт Кримської платформи

Делегацію Сполучених Штатів на саміті Кримської платформи очолить міністр енергетики США Дженніфер М. Гренхолм. Також до складу делегації входить тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, України, для участі у саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію Дженніфер М. Гренхолм, міністр енергетики США", — йдеться в повідомленні.

Також до складу делегації увійшов помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що одна з країн під тиском Російської Федерації в останній момент відмовилася від участі у саміті Кримської платформи.

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