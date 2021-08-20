"Совкова" інсталяція змінила місце "прописки" та отримала охорону

Скандальну виставку-інсталяцію, через яку 17 серпня відбулися сутички між представниками "Національного корпусу" та поліцією на Алеї Небесної Сотні, встановили на Майдані Незалежності, повідомляє Деловая столица.

Місце установки обгороджене металевим парканом та охороняється поліцією.

До цього на Банковій обіцяли змінити концепцію виставки, яка викликала обурення громадськості. Але тепер ті ж експонати (радянські меблі, телевізор і т.д.) можна спостерігати на Майдані.

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Як відомо, спочатку інсталяцію встановили на Алеї Небесної Сотні навпроти меморіальних дощок, встановлених на честь загиблих учасників Революції Гідності. Там зібрали декорацію, яка ілюструвала побут в Україні часів СРСР (бутафорські стіни зі старими шпалерами, диван, радянські Іграшки та несправжні автомати для продажу газованої води).

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17 серпня на алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва зʼявилися декорації до Дня Незалежності України. Серед різних елементів системи, які, ймовірно, повинні символізувати різні віхи історії України, присутні радянські хрущовки, автомати з газованою водою (напис зроблено російською мовою), дитячий радянський автомобіль тощо.

Активісти "Національного корпусу" почали трощити декорації з радянського минулого, однак поліція їх зупинила. Мер Києва Віталій Кличко погодився знести радянські інсталяції, а також заявив, що місто дозволу на них не давало.

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