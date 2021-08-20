"Кива ще живий" - в КМДА відмовилися перейменовувати проспект Науки
Автор петиції про перейменування проспекту Науки на проспекту імені Іллі Киви отримав від КМДА відмову в зв'язку з тим, що Кива ще живий.
Після того, як нардеп від ОПЗЖ захистив кандидатську дисертацію, на сайті КМДА була опублікована іронічна петиція Владислава Дулапчія з пропозицією перейменувати проспект Науки в честь
"відомого вченого Іллі Киви", що, на думку автора, має
"допомогти молодому поколінню розуміти важливість освіти в життя кожного українця ".
Сьогодні Дулапчій повідомив у Facebook, що йому прийшла відповідь з відмовою та опублікував отриманий документ.
"Київська міська рада відмовляється перейменувати проспект Науки на проспект Іллі Ківі, в зв'язку з тим, що він ще живий. Пробачте, пане Ківа. Чим зміг ...", - написав він.