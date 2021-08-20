"Кива ще живий" - в КМДА відмовилися перейменовувати проспект Науки

"Кива ще живий" - в КМДА відмовилися перейменовувати проспект Науки

Автор петиції про перейменування проспекту Науки на проспекту імені Іллі Киви отримав від КМДА відмову в зв'язку з тим, що Кива ще живий.

Після того, як нардеп від ОПЗЖ захистив кандидатську дисертацію, на сайті КМДА була опублікована іронічна петиція Владислава Дулапчія з пропозицією перейменувати проспект Науки в честь "відомого вченого Іллі Киви", що, на думку автора, має "допомогти молодому поколінню розуміти важливість освіти в життя кожного українця ".

Сьогодні Дулапчій повідомив у Facebook, що йому прийшла відповідь з відмовою та опублікував отриманий документ.

"Київська міська рада відмовляється перейменувати проспект Науки на проспект Іллі Ківі, в зв'язку з тим, що він ще живий. Пробачте, пане Ківа. Чим зміг ...", - написав він.
Можливо, це зображення (текст «украйна департамент суспльніх комункацй дулапчю Владиславу Іванович кіёвська мська рада про переймену проспекту шановний Виконання кійвськой секретаря вдповдно науки закону Украйни вдповдно метою держави, пдтрімання мжнародног світу та ociб, змцнення мжнародного сфер дублювання здйснілі герочній вчинок, звершені i̇м'я украёні; культури при змін метою Усунення 3повагою перший аступнік директора дмитро рубан »)
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