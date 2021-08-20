"Кива ще живий" - в КМДА відмовилися перейменовувати проспект Науки

Автор петиції про перейменування проспекту Науки на проспекту імені Іллі Киви отримав від КМДА відмову в зв'язку з тим, що Кива ще живий.

Після того, як нардеп від ОПЗЖ захистив кандидатську дисертацію, на сайті КМДА була опублікована іронічна петиція Владислава Дулапчія з пропозицією перейменувати проспект Науки в честь "відомого вченого Іллі Киви", що, на думку автора, має "допомогти молодому поколінню розуміти важливість освіти в життя кожного українця ".

Сьогодні Дулапчій повідомив у Facebook, що йому прийшла відповідь з відмовою та опублікував отриманий документ.