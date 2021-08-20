Вітренко прокоментував заяву Путіна про транзит газу

Президент Росії Володимир Путін маніпулює питанням запуску газопроводу "Північний потік-2" і транзиту газу через Україну, повідомляє Украина 24.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Це певна підміна понять або маніпуляція з боку Путіна. Коли спочатку вони всім розповідали, що "Північний потік-2" – це комерційний проект і він не є альтернативою українському маршруту, не заміщує український маршрут, то можна було очікувати, що європейські компанії, які є партнерами "Газпрому" у цьому проекті, будуть укладати додаткові контракти на додаткові обсяги, а обсяги, які йшли через Україну, і надалі будуть йти через Україну. А тепер Путін елегантно змінив постановку питання. Він каже: ні, обсяги, які зараз ідуть через Україну, підуть через "Північний потік-2", а якщо будуть якісь додаткові обсяги, то ми розглянемо можливість їх транспортування через Україну. Таким чином він хоче, щоб Європа купувала в Росії ще більше газу, створюючи додаткові доходи для режиму Путіна" , - заявив Вітренко.

За його словами, Україна не погоджується з такою постановкою питання.