Члена Комісії з азартних ігор спіймали на хабарі в $ 90 тисяч

Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, який виконував обов'язки голови, викрили в отриманні хабара в 90 тисяч доларів, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Посадовця затримали безпосередньо під час отримання коштів. Таку суму, за інформацією слідства, член Комісії вимагав за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Для того, щоб викрити схему правоохоронці задіяли детективів "під прикриттям". Посадовця, який на момент вчинення злочину обіймав посаду в.о. голови Комісії затримали "на гарячому".

Вказується, що тривають слідчі дії для викриття учасників організованої злочинної групи.

Попередньо, справу кваліфікували за статтями "Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" та "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".