Прем'єр Британії допустив можливість співпраці з "Талібаном"

Велика Британія при необхідності буде співпрацювати в Афганістані з радикальним рухом "Талібан", що захопив владу в країні, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив премʼєр-міністр країни Борис Джонсон з посиланням на Reuters.

"Я хочу запевнити людей, що наші політичні та дипломатичні зусилля з пошуку рішення для Афганістану, співпраця з "Талібаном", звичайно, якщо буде потрібно, буде продовжуватися", — сказав Джонсон.

За його словами, ситуація в аеропорту Кабула, де зібралися тисячі зневірених афганців, котрі хочуть залишити країну, поліпшується.

Зазначається, що британський уряд із суботи евакуював 1615 осіб, у тому числі 399 громадян Британії, 320 співробітників посольства і 402 афганця.