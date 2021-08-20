Прем'єр Британії допустив можливість співпраці з "Талібаном"
Велика Британія при необхідності буде співпрацювати в Афганістані з радикальним рухом "Талібан", що захопив владу в країні, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив премʼєр-міністр країни Борис Джонсон з посиланням на Reuters.
"Я хочу запевнити людей, що наші політичні та дипломатичні зусилля з пошуку рішення для Афганістану, співпраця з "Талібаном", звичайно, якщо буде потрібно, буде продовжуватися", — сказав Джонсон.
За його словами, ситуація в аеропорту Кабула, де зібралися тисячі зневірених афганців, котрі хочуть залишити країну, поліпшується.
Зазначається, що британський уряд із суботи евакуював 1615 осіб, у тому числі 399 громадян Британії, 320 співробітників посольства і 402 афганця.