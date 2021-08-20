У РФ назвали "формальністю" нові санкції США проти "ПП-2"

Заступник гендиректора Фонду національної енергетичної безпеки (ФНЕБ) Олексій Гривач заявив, що нові санкції США проти газопроводу «Північний потік-2» є формальністю, і будівництво невдовзі буде завершено, повідомляє Лента.Ру.

Експерт зазначив, що обмеження жодним чином не позначаться на термінах, і трубопровід буде повністю готовий протягом найближчих двох тижнів. Він додав, що Вашингтон порційно вводять санкції, в лютому, травні та зараз.

"Думаю, це деяка формальність з боку адміністрації Байдена. Кожні три місяці вони повинні надавати до конгресу доповідь про введення санкцій проти учасників будівництва" , - відзначив Гривач.

У п'ятницю, 20 серпня, США ввели санкції проти компаній і суден через «Північний потік-2». Йдеться про компанії «Нобіліті» та «Константа», судна «Іван Сидоренко» і «Остап Шеремета». Президент Сполучених Штатів Джо Байден видав указ, що дозволяє ввести обмеження в зв'язку з «певними енергетичними проєктами» Росії, зокрема, це стосується газопроводу «Північний потік-2».