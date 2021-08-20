Провайдери почали блокувати сайт видання "Страна.ua"

Провайдери почали обмежувати доступ до сайту "Страна.ua". Раніше Рада національної безпеки і оборони України запропонувала ввести санкції проти головного редактора інтернет-видання Ігоря Гужви, повідомляє РБК-Україна.

Видання "Страна.ua" заявляє, що доступ обмежили користувачам відразу декілька великих провайдерів - "Інтраффік", "Ланет" і низка інших.

Крім того, як стверджує редакція, читачі з різних регіонів повідомляють про недоступність ресурсу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Ігор Гужва виступає бенефіціаром ТОВ "Ласмак". На сайті інтернет-видання "Страна.ua" ця компанія позначена як засновник. ТОВ "Ласмак" внесено до списку санкцій.

Другим бенефіціаром цієї компанії вказана Анна Солнцева, проти якої РНБО також запропонувала ввести обмеження.

Автор: Артур Родивилов