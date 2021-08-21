Ціни на нафту продовжують падіння

Вартість жовтневого ф'ючерсу на нафту марки Brent досягла рекордно низької позначки вперше з 21 травня. Ціна на лондонській біржі ICE впала на 2,23 відсотка до 64,97 долара за барель, повідомляє Лента.Ру.

Про це свідчать дані торгів станом на 00:02 21 серпня.

Нафта подешевшала і опустилася нижче за позначку в 65 доларів вперше за три місяці.

Нафта марки WTI, за даними торгів, подешевшала на 2,58 відсотка до 61,86 долара за барель.

19 серпня до 10:40 ціна на марку Brent впала до 66,87 долара за барель. Такі значення стали рекордом майже за три місяці: останній раз нафта коштувала менше 67 доларів 24 травня.