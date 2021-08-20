Висловив протест: у Києві водій наїхав на патрульного

У Києві водій автомобіля KIA через конфлікт з патрульним з приводу перекриття вулиць наїхав на інспектора. Постраждалого госпіталізували, повідомляє Кореспондент.

Facebook / mvs.gov.ua

За інформацією пресслужби МВС старший лейтенант патрульної поліції Києва Владислав Підгірний з напарницею перекривали рух на перехресті вулиць Жилянської та Великої Васильківської. Інспектори забезпечували публічну безпеку і порядок під час репетицій військового параду до Дня Незалежності.

"На жаль, водій KIA вирішив, що це обмеження руху стосується всіх, крім нього. Водій під'їхав до патрульних і вимагав його пропустити, коли ж почув відмову - почав конфліктувати та зробив вигляд, що у нього зламався автомобіль, і він не може його прибрати з перехрестя" , - йдеться в повідомленні.

Facebook / mvs.gov.ua

Через деякий час водій рвонув з місця і, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на патрульного, що стояв неподалік. Старшого лейтенанта госпіталізували до лікарні для ретельного огляду. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для надання кваліфікації дій порушника.