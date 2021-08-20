НБУ збільшив купівлю доларів на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-20 серпня 2021 року збільшив купівлю доларів в 4,6 рази в порівнянні з попереднім тижнем. Тоді було закуплено 25,50 млн доларів, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 20 серпня, інформувала прес-служба НБУ . Представники Регулятора уточнили, що НБУ за тиждень купив на міжбанківському валютному ринку 118 млн доларів. У той же час, Банк не продавав долари на міжбанку.

У НБУ пояснили, що це сталося в зв'язку зі зниженням курсу долара, який на цьому тижні падав до мінімуму з червня минулого року - 26,60 гривні на міжбанку.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1381,10 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1211,60 млн доларів.