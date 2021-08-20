Путін попросив Меркель "натиснути" на Київ

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель звинуватив Україну в тому, що вона нібито планує вийти з мінського процесу, повідомляє Кореспондент.

Зокрема, Путін попросив Меркель "вплинути" на офіційний Київ через закон про перехідний період в ОРДЛО та тимчасово окупованому Криму. На його думку, якщо цей закон буде прийнятий, то це буде означати "фактичний вихід України в односторонньому порядку з мінського процесу".

"Досить подивитися на те, що говорять перші особи держави. А їх слова свідчать про те, що вони не збираються виконувати мінські угоди" , - заявив Путін.

За його словами, він попросив Меркель "вплинути на Київ для врегулювання ситуації". Крім того, російський президент висловив невдоволення чинним українським мовним законодавством. Канцлер, в свою чергу, зазначила на застій в роботі нормандського формату і висловила жаль у зв'язку з тим, що на Донбасі тривають бойові дії.