Постраждалих від пожежі в Броварах забезпечать житлом та харчуванням
Постраждалих під час пожежі в Броварах розселять у тимчасове житло, а також забезпечать харчуванням, медикаментами та речами найпершої потреби, повідомляє Кореспондент.
"Комісія ТЕП та НС зібралася на екстрене засідання. Уже організовані місця тимчасового розселення всіх постраждалих, в тому числі забезпечення харчуванням, медикаментами та речами першої необхідності", - написав мер міста Ігор Сапожко на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що докладні списки осіб і сімей, які потребують у тимчасовому відселенні, формуватимуть працівники оперативного штабу.
За його словами, будинок вже оточений і весь час буде перебувати під охороною поліції та охоронної фірми "Комкон".