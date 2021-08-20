Постраждалих від пожежі в Броварах забезпечать житлом та харчуванням

Постраждалих під час пожежі в Броварах розселять у тимчасове житло, а також забезпечать харчуванням, медикаментами та речами найпершої потреби, повідомляє Кореспондент.

"Комісія ТЕП та НС зібралася на екстрене засідання. Уже організовані місця тимчасового розселення всіх постраждалих, в тому числі забезпечення харчуванням, медикаментами та речами першої необхідності" , - написав мер міста Ігор Сапожко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що докладні списки осіб і сімей, які потребують у тимчасовому відселенні, формуватимуть працівники оперативного штабу.

За його словами, будинок вже оточений і весь час буде перебувати під охороною поліції та охоронної фірми "Комкон".