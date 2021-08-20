НАТО буде розслідувати провал армії Афганістану

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що ініціює розслідування, мета якого - з'ясувати, в чому альянс досяг успіху в Афганістані за 20 років, а в чому - ні, повідомляє Інтерфакс.

"Нам потрібно чесно та уважно вивчити, що пішло не так, так само як і те, в чому ми домоглися успіху" , - заявив він на пресконференції в Брюсселі за підсумками переговорів глав МЗС країн НАТО.

Столтенберг пояснив, що має намір ініціювати це розслідування як можна швидше. Він зазначив, що швидке захоплення влади в Афганістані рухом "Талібан" стало несподіванкою для НАТО.

"Швидкість колапсу політичних лідерів і армії Афганістану стала чимось, чого ми не очікували" , - сказав він.

У Конгресі США американські сенатори також закликають до розслідування виведення військ з Афганістану. Зокрема, сенатор-республіканець Рік Скотт закликав лідера сенатської демократичної більшості Чака Шумера та спікера Палати представників Ненсі Пелосі "негайно почати двопартійне та двопалатне розслідування невдалого виведення американських військ адміністрацією Джо Байдена".