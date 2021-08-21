Україна вкладе в ракетне озброєння 200 млрд гривень
Україна направить на розвиток ракетного озброєння до 2031 року понад 200 млрд грн, повідомляє УНІАН.
Як заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, відповідне рішення було ухвалено на засіданні РНБО.
"На засіданні РНБО розглядалось питання в режимі таємно про розвиток нашого ракетного озброєння до 2031 року. Були дуже палкі дискусії. Єдине, що я можу сказати, що до 2031 року ми маємо витратити на цю програму більше 200 мільярдів гривень. Ми не можемо чекати від наших партнерів, будуть чи не будуть вони нам надавати озброєння. Завдання - зробити озброєння власного виробництва", - сказав Данілов.
Розвиток оборонно-промислового комплексу
- 20 серпня президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.
- Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення з урахуванням актуальних загроз і викликів.
- На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.