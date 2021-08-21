Милованов оприлюднив медичні витрати після удару Данилюка

Голова конкурсної комісії з обрання директора Бюро економічної безпеки ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що медичне обслуговування після його бійки з недопущеним до відбору екссекретарем РНБО Олександром Данилюком обійшлося в 5000 доларів, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 20 серпня, він написав у Facebook. Він уточнив, що отримав медичну допомогу в університетській лікарні в США, де викладає, адже він прибув туди на наступний день після інциденту.

"На фото рахунок за візит в лікарню щодо ока. Загальна сума - п'ять тисяч доларів. Знижка 4,5 тис. доларів. Знижка тому що я викладач і лікарня належить університету. Залишок оплачує страхова і я. Моя доля - 150 доларів", - написав він.

Скріншот рахунку Милованов виклав в мережу.