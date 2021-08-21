Космічний апарат вперше записав звуки вітру на Венері

Космічний апарат вперше записав звуки вітру на Венері

Космічний апарат BepiColombo, що перебуває на орбіті Меркурія, записав звуки сонячного вітру на Венері. Він пролітав всього в 550 км над поверхнею цієї планети, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляється на сайті Європейського космічного агентства (ESA). Звук записаний за допомогою магнітометричного приладу.

Наданий запис – це не реальний звук, який можна почути в космосі, а так звана соніфікація даних магнітометра (переведення даних у звуки).

BepiColombo пролетів повз Венеру 10 серпня, всього через день після того, як космічний апарат для дослідження Сонця Solar Orbiter здійснив зближення з планетою. Це дозволило вченим вперше провести вимірювання середовища, що оточує Венеру, з декількох точок.

Solar Orbiter має в своєму наборі приладів магнітометр, аналогічний BepiColombo. Апарат провів власні виміри взаємодії між сонячним вітром і планетою, пролетівши 9 серпня на відстані 8 тисяч км.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics