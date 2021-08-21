Космічний апарат вперше записав звуки вітру на Венері

Космічний апарат BepiColombo, що перебуває на орбіті Меркурія, записав звуки сонячного вітру на Венері. Він пролітав всього в 550 км над поверхнею цієї планети, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляється на сайті Європейського космічного агентства (ESA). Звук записаний за допомогою магнітометричного приладу.

Наданий запис – це не реальний звук, який можна почути в космосі, а так звана соніфікація даних магнітометра (переведення даних у звуки).

BepiColombo пролетів повз Венеру 10 серпня, всього через день після того, як космічний апарат для дослідження Сонця Solar Orbiter здійснив зближення з планетою. Це дозволило вченим вперше провести вимірювання середовища, що оточує Венеру, з декількох точок.

Solar Orbiter має в своєму наборі приладів магнітометр, аналогічний BepiColombo. Апарат провів власні виміри взаємодії між сонячним вітром і планетою, пролетівши 9 серпня на відстані 8 тисяч км.