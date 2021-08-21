На Закарпатті ліквідували масштабну схему розкрадання природних ресурсів

На Закарпатті співробітниками Служби безпеки України викрито і заблоковано незаконний масштабний видобуток піщано-гравійної суміші, збиток від якої склав понад 250 млн грн, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як повідомляє пресслужба СБУ, схема діяла протягом 2019-2021 років за сприяння керівників державних підприємств водного господарства. За попередніми оцінками фахівців, протиправна діяльність завдала державі збитків більш ніж 250 млн грн.

СБУ встановила, що видобуток піску і гравію налагодили в руслі річки Тиса та на її притоках. Зловмисники залучили "до справи" 12 місцевих підприємців.

"За неповних два роки ділки добули і реалізували понад 250 тис. куб. піщано-гравійної суміші. За офіційними документами - зловмисники займалися "волонтерством": начебто надаючи державі безкоштовні послуги з розчищення та регулювання русел гірських річок" , - сказано в повідомленні.

В рамках кримінального провадження проведено комплекс судових експертиз. Встановлено, що цей тіньовий промисел призвів до повного руйнування ґрунтового покриву і рослинності. Загальний збиток держави становить понад 250 млн грн.

В ході слідчих дій проведені обшуки в приміщенні міжрайонного управління водного господарства та за адресами фактичного проживання учасників схеми.

Трьом фігурантам виробництва оголошено про підозру, зокрема: одному з керівників міжрайонного управління водного господарства за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України; двом керівникам підприємств за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконний видобуток корисних копалин) КК України.