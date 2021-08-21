На Закарпатті ліквідували масштабну схему розкрадання природних ресурсів
На Закарпатті співробітниками Служби безпеки України викрито і заблоковано незаконний масштабний видобуток піщано-гравійної суміші, збиток від якої склав понад 250 млн грн, повідомляє Интерфакс-Украина.
Як повідомляє пресслужба СБУ, схема діяла протягом 2019-2021 років за сприяння керівників державних підприємств водного господарства. За попередніми оцінками фахівців, протиправна діяльність завдала державі збитків більш ніж 250 млн грн.
СБУ встановила, що видобуток піску і гравію налагодили в руслі річки Тиса та на її притоках. Зловмисники залучили "до справи" 12 місцевих підприємців.
"За неповних два роки ділки добули і реалізували понад 250 тис. куб. піщано-гравійної суміші. За офіційними документами - зловмисники займалися "волонтерством": начебто надаючи державі безкоштовні послуги з розчищення та регулювання русел гірських річок", - сказано в повідомленні.
В рамках кримінального провадження проведено комплекс судових експертиз. Встановлено, що цей тіньовий промисел призвів до повного руйнування ґрунтового покриву і рослинності. Загальний збиток держави становить понад 250 млн грн.
В ході слідчих дій проведені обшуки в приміщенні міжрайонного управління водного господарства та за адресами фактичного проживання учасників схеми.
Трьом фігурантам виробництва оголошено про підозру, зокрема: одному з керівників міжрайонного управління водного господарства за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України; двом керівникам підприємств за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконний видобуток корисних копалин) КК України.
"Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної схеми", - додали у відомстві.