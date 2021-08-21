Таліби в Афганістані побили британця та його дружину

Громадянин Великобританії розповів, що його з дружиною побили таліби на шляху до британського центру евакуації з Афганістану і не дали покинути країну, повідомляє Лента.Ру.

Британець розповів, що отримав від посольства електронною поштою лист з інструкцією, що йому потрібно прибути до готелю в Кабулі. Там збирали всіх громадян Великобританії для відправки на евакуаційний рейс.

Однак на першому по шляху КПП таліби жорстоко побили його з дружиною і наказали їм повернутися. Тепер чоловік побоюється виходити з дому. За його словами, таліби знали, що вони тікають з країни.

"Вони сказали, що немає ніякого способу нам дістатися до готелю і що ми повинні повернутися, або вони будуть стріляти" , - сказав він.

Також чоловік розповів, що проблеми виникають і при проїзді іноземців в аеропорт Кабула, куди нібито вільно пускають тільки американців, коли його безпеку забезпечують сили США. Можливо, з цієї причини британцям доводиться спочатку приїжджати в інше місце збору.