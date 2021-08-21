Аномальна спека вдарить по зарплатам американців

Аномальна спека вдарить по зарплатам американців

Аномальна спека в США ставить перед мільйонами робочих вибір: міняти сферу діяльності або продовжувати працювати, завдаючи серйозної шкоди своєму здоров'ю. Згідно з дослідженням, проведеним об'єднанням стурбованих учених (Union of Concerned Scientists), до 2065 році вплив тепла на здоров'я людей посилиться в чотири рази і поставить під загрозу сумарний дохід в 55 мільярдів доларів, повідомляє Лента.Ру.

Як передає NBC News, дослідження союзу показало, що до 2065 році 7,6 мільйонам робітників, зайнятих в будівництві та видобутку корисних копалин, недоплатять в середньому 1900 доларів на рік в результаті сильної спеки. Якщо не скоротити глобальні викиди, аномальна температура призведе до того, що люди не зможуть відпрацювати 54 трудових днів за рік.

За даними управління з безпеки та гігієни праці, з 1992 по 2017 рік в результаті теплового впливу загинуло 815 робітників у США і серйозно постраждали понад сім тисяч осіб. Щоб знизити ризики, управління випустило так зване «загальне положення», згідно з яким роботодавці зобов'язані піклуватися про здоров'я своїх співробітників. Однак тільки в двох штатах США, Каліфорнії і Вашингтоні, є спеціальні стандарти профілактики теплових захворювань, які включають необмежений доступ до питної води, а також можливість відпочити в прохолоді.

У Техасі, де у 2050 році середньостатистичний робітник ризикує недоотримати 3500 доларів через сильну спеку, такі стандарти не передбачені, і влада не хоче їх вводити. Губернатор штату збирається підписати законопроєкт, що забороняє місцевій владі вимагати від роботодавців надавати оплачувані лікарняні, час на відпочинок, і стабільний графік роботи. Люди опиняються в безвихідному становищі та продовжать працювати, попри спеку 32-38 градусів за Цельсієм.

Сотні людей загинули або опинилися у важкому стані через аномальну спеку в США влітку 2021 року. У штаті Орегон, де померло 83 людини, температура підіймалася до рекордних 46,6 градуса за Цельсієм. Конгрес обіцяв виділити місцевій владі 100 мільйонів доларів на заходи щодо подолання наслідків аномалії.

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