Вселенський патріарх зробив заяву стосовно "неканонічності" ПЦУ

Невизнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ) свідчить про небажання визнавати реальність. Сумнів у тому, що рішення Вселенського Патріархату про надання автокефалії ПЦУ є неканонічним, сам по собі нелогічний та неканонічний, повідомляє Укрінформ.

Про це в інтерв’ю виданню перед своїм візитом до України заявив Вселенський Патріарх Варфоломій.

«Проблема цих людей у тому, що для них важко визнати реальність, або ж вони відмовляються її визнавати. Вони також несвідомі того, що означає автокефалія, так само як в історії та канонічній практиці - її надання. Російська церква, до якої вони прагнуть належати, отримала свій автокефальний та патріарший статус від Вселенського Патріархату» , - сказав Варфоломій.

Вселенський Патріарх наголосив на тому, що є нелогічним не погоджуватися з канонічним обґрунтуванням автокефалії у випадку Православної церкви України, тоді як для Православної церкви Росії та інших православних церков, яким Вселенський Патріархат надав автокефалію та патріарший статус, його визнавали дійсним.