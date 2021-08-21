Под Киевом задержали поджигателя дома, угрожавшего гранатой полицейским

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом поліція затримала 34-річного будівельника, який спочатку підпалив будинок колишньої дружини, а потім погрожував поліцейським підірвати гранату, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби поліції Київщини, 20 серпня близько 14.00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в с. Чайки горить будинок. Правоохоронці встановили, що до підпалу будинку причетний 34-річний місцевий житель. Відомо, що чоловік підпалив будинок своєї колишньої дружини через сварку.

Прибулим за адресою проживання зловмисника поліцейським чоловік почав погрожувати вибухом гранати. Правоохоронці евакуювали громадян прилеглих будинків, після чого спецназ затримав палія.

Відео затримання на своїй сторінці в Фейсбук опублікував керівник поліції Київської області Андрій Небитов.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.