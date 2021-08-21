Под Киевом задержали поджигателя дома, угрожавшего гранатой полицейским

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом поліція затримала 34-річного будівельника, який спочатку підпалив будинок колишньої дружини, а потім погрожував поліцейським підірвати гранату, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За даними пресслужби поліції Київщини, 20 серпня близько 14.00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в с. Чайки горить будинок. Правоохоронці встановили, що до підпалу будинку причетний 34-річний місцевий житель. Відомо, що чоловік підпалив будинок своєї колишньої дружини через сварку.

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Прибулим за адресою проживання зловмисника поліцейським чоловік почав погрожувати вибухом гранати. Правоохоронці евакуювали громадян прилеглих будинків, після чого спецназ затримав палія.

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Відео затримання на своїй сторінці в Фейсбук опублікував керівник поліції Київської області Андрій Небитов.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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