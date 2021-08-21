Два українські літаки чекають на можливості вилетіти з Кабула - ОП

У столиці Афганістану Кабулі зараз перебуває два українських літаки: один військовий, один цивільний, вони чекають можливості вилетіти додому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив речник президента України Сергій Нікіфоров.﻿ За його словами, українці, які хочуть виїхати з Афганістану, мають звертатися до дипломатичних представництв України в Таджикистані й Пакистані.

«Зараз таких звернень десь близько сотні. Плюс ті 12 людей, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Вони, до речі, вже в безпеці. Зараз у Кабулі два наших літаки: один військовий, один цивільний. Вони чекають можливості вилетіти додому. Домовляємося про це з усіма сторонами» , – сказав Сергій Никіфоров.

Він додав, що «Україна зробить усе можливе, щоб вивезти з Кабула всіх своїх громадян і громадян тих країн, які звернуться по допомогу».