У Росії канал "Дождь" визнали "іноагентом"

Міністе﻿рство юстиції РФ оголосило «іноземними агентами» російські телеканал Дождь і видання Важные истории, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в пресслужбі відомства РФ. Статус «іноагента» також присвоїли головному редактору Важных историй Роману Аніну, журналістам Роману Шлейнову, Алесі Мароховській, Ірині Долиніній, Дмитру Великовському та Олесі Шмагун.

Головний редактор Дождя Тихон Дзядко написав у Facebook, що всі 11 років існування телеканал працює відповідно до російських законів, його джерела фінансування можна побачити у фінзвітності на сайті каналу. Дождь оскаржуватиме рішення як таке, що «не відповідає закону і здоровому глузду».

Редакція Важных новостей заявила у Facebook, що з моменту заснування минулого року не приховувала, що зареєстрована за кордоном (в Латвії):

«Зробили ми це для того, щоб бути вільними. І щоб не перетворитися, подібно російським державним ЗМІ, на інформаційну обслугу влади, яка гавкає, коли їй це накажуть. А що стосується самого списку „іноагентів”, то в ньому вже стільки пристойних людей і видань, що не перебувати в ньому просто непристойно».