Сайт "Країни" змінив домен після санкцій РНБО

Новинний сайт Страна.ua змінив свою адресу в інтернеті після того, як в п'ятницю, 20 серпня, проти нього були введені санкції РНБО, повідомляє Новое время.

Про зміну адреси повідомив головний редактор сайту Ігор Гужва, який також потрапив під санкції РНБО.

У п'ятницю, 20 серпня, Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, а також народного депутата Андрія Деркача та Ігоря Гужви та «афілійованих з ним юридичних осіб».