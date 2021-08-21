Трамп закликав Байдена вибачитися перед американцями через Афганістан

Трамп закликав Байдена вибачитися перед американцями через Афганістан

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній лідер Сполучених Штатів Джо Байден повинен вибачитись перед американцями через ситуацію в Афганістані, повідомляє Лента.Ру.

Трамп зажадав, щоб Байден вибачився за те, що дозволив військам покинути країну перш ніж звідти виїхали цивільні особи, а також за те, що дозволив потрапити в руки представників радикального руху «Талібан» військовому обладнання вартістю 85 мільярдів доларів.

На думку колишнього президента, при його адміністрації виведення американських військ не обернувся б такою катастрофою.

Раніше Трамп висловив думку, що передані армії Афганістану американські бойові вертольоти тепер потраплять до Росії. За його словами, новітні вертольоти Black Hawk вивчатимуть Росія і Китай.

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