Трамп закликав Байдена вибачитися перед американцями через Афганістан

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній лідер Сполучених Штатів Джо Байден повинен вибачитись перед американцями через ситуацію в Афганістані, повідомляє Лента.Ру.

Трамп зажадав, щоб Байден вибачився за те, що дозволив військам покинути країну перш ніж звідти виїхали цивільні особи, а також за те, що дозволив потрапити в руки представників радикального руху «Талібан» військовому обладнання вартістю 85 мільярдів доларів.

На думку колишнього президента, при його адміністрації виведення американських військ не обернувся б такою катастрофою.

Раніше Трамп висловив думку, що передані армії Афганістану американські бойові вертольоти тепер потраплять до Росії. За його словами, новітні вертольоти Black Hawk вивчатимуть Росія і Китай.