Місячний календар стрижок на вересень 2021

Місяць має великий вплив на людину і її здоров'я. Наше волосся також сильно схильне до зміни фази Місяця. В деякі дні місячного календаря волосся дуже вразливе. Фаза супутника впливає і на його стан: в зростальний місяць волосся швидко відростає, але не тримає форму, а в спадний довго росте і зберігає форму зачіски, повідомляє УНИАН.

Повний місяць вважається найвдалішим часом для експериментів – волосся в цей час здорове і слухняне.

Місячний календар стрижок на вересень: сприятливі та несприятливі дні

Найсприятливіші дні для стрижки волосся — 4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28 вересня.

Нейтральні дні для стрижок — 3, 6, 9, 11, 24, 26, 29 вересня.

Найбільш невдалі дні для нової стрижки — 1, 2, 7, 22, 23, 30 Вересня.

Не дуже вдалі дні для відвідування перукаря — 8, 18, 21 вересня.