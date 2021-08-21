Росіяни задумали створити офшор на Курилах
Повпред президента на Далекому Сході, віцепрем'єр Юрій Трутнєв заявив, що уряд Росії планує створити на Курильських островах вільну податкову зону, майже офшор, повідомляє Лента.Ру.
Трутнєв розповів, що в країні з'явиться «практично офшор» - відповідно, Курили стануть майже вільної від податків територією. Крім того, у підприємств і людей, що займаються інвестиційною і комерційною діяльністю на островах, не з'явиться зобов'язання платежів податків.
"Ми будемо пропонувати, що мінімально протягом десяти років, поки ці ставки будуть працювати, і перевірок ніяких не буде", - уточнив віцепрем'єр.
Він додав, що конкретні цифри наразі не обговорюються.