Поранених бійців ВСУ преміюють з нагоди ювілею незалежності України

Поранені військовослужбовці Сухопутних військ Збройних сил України отримають грошові премії від командувача СВ з нагоди 30-ї річниці незалежності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як інформує служба зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, командувач СВ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підписав наказ про заохочення грошовими преміями військовослужбовців Сухопутних військ, які отримали поранення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, мужність та героїзм проявлений в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та з нагоди 30-ї річниці незалежності України" , - йдеться в документі.

"Саме завдяки нашим військовослужбовцям, які нині стримують агресора на передовій, ми маємо можливість урочисто святкувати День Незалежності. Зрозуміло, що ніякі гроші не повернуть людям здоров'я. Це лише свідчення підтримки командування і поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них. Хочу підкреслити, що ми зробимо все можливе, щоб кожен військовослужбовець, який отримав поранення і виявив бажання залишитися на службі в Сухопутних військах та зміг продовжити службу" , - зазначив Сирський.

Розмір грошової премії залежатиме від ступеня тяжкості поранення і складе від 2,5 тис. грн до 10 тис. грн. Премії будуть виплачені відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та наказом Міністерства оборони України "Про бюджетну політику" МО України на 2021.