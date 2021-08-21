В аеропорту Джона Вейна в США сталася екстрена евакуація

В аеропорту імені Джона Вейна неподалік від Лос-Анджелеса 21 серпня пройшла екстрена евакуація пасажирів з трьох терміналів.

За даними представників аеропорту, було припинено весь повітряний рух. Пасажирів терміналів A, B і C евакуювали у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з безпекою. Очевидці повідомили в соцмережах, що поліцейські шукають людину, яка проникла на злітно-посадкову смугу.

"Співробітники правоохоронних органів сказали, що хтось вибіг на смугу. Вони шукають цю людину. Літає вертоліт шерифа. Весь аеропорт закритий і евакуйований" , - повідомив один з пасажирів у Twitter.

Подробиці події уточнюються. На цей момент термінали відкриті й пасажирів попередили про затримки рейсів.