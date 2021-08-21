Україна запропонувала прийняти афганців – Держдеп США

Група країн, серед яких Україна, зробила щедрі пропозиції щодо переселення афганців із групи ризику, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс

"Ми висловлюємо особливу подяку нашим партнерам по всьому світу, які зіграли важливу роль у цій операції на всіх її етапах. Бахрейн, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Великобританія і Узбекистан допомагали або скоро будуть допомагати з транзитом американців або, в деяких випадках, інших людей через свої території в безпечне місце.

Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна і Уганда також зробили щедрі пропозиції щодо переселення афганців з групи ризику" , – заявив він.

Прайс повідомив, що США з 14 серпня евакуювали близько 13 тисяч осіб з Афганістану на американських військових літаках, а з кінця минулого місяця – понад 18 тисяч осіб. Тільки за останні 24 години військові США евакуювали 5700 людей, зазначив він.