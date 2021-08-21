Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає зниження котирувань безготівкового долара сповільнилося. При цьому було встановлено новий річний мінімум щодо гривні.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 16 серпня на позначці 26,64/26,70 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Експортери, готуючись до сплати податків до бюджету, продали у понеділок рекордний обсяг валюти, і Національному банку довелося купити за один день 105 млн доларів, щоб не допустити занадто сильного зміцнення гривні. У вівторок попит і пропозиція на міжбанку були більш збалансовані, і НБУ обмежився купівлею 5 млн доларів.

У середу в другій половині дня котирування пішли вниз і опустилися нижче рівня 26,60 гривень. Було встановлено новий річний мінімум на рівні 26,56 гривень на покупку. Регулятор відреагував жорстко: вийшов з інтервенцією на покупку за ціною 26,615 гривень - вище поточних ринкових цін, чого досі ніколи не робив, і фактично вручну розгорнув тренд вгору. У четвер і п'ятницю долар виріс на кілька копійок, але сильних коливань більше не було. Закрили тиждень на позначці 26,68/26,70 гривень - на 2 копійки на позиції «бід» і на 3 копійки на позиції «оффер» вище, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень поповнив свої золотовалютні резерви на 118 млн доларів.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва протягом тижня коливався у вузьких межах 26,75-26,80 гривень. Причому по 26,75 гривень долар, за свідченням операторів валютного ринку, купували дуже активно, а по 26,80 гривень охочих купити валюту було небагато. Готівковий долар вже другий місяць тримається дорожче безготівкового, але різниця в ціні скоротилася до 10 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня падав з понеділка по четвер. З позначки 1,1799 він опустився до 1,1662 долара. І тільки в п'ятницю фіксація прибутку спекулянтами допомогла йому частково скоректуватися вгору. Закрили тиждень на рівні 1,1697 - на 97 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні знизився на 25 копійок: вранці понеділка 16 серпня євро продавали по 31,42-31,45 гривень, а ввечері п'ятниці 20 серпня - по 31,17-31,20 гривень.

Відновилося падіння світових цін на нафту паралельно зі зміцненням американського долара до решти провідних світових валют вдарили по російському рублю, який за тиждень опустився з 73,20 до 74,70 рублів за долар. Лише в п'ятницю рублю вдалося частково компенсувати завдані втрати. Закрили тиждень на позначці 73,97 рубля за долар - на 67 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня подешевшав на 3 копійки - з 3,62-3,64 до 3,59-3,61 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Наступна робочий тиждень буде скороченою: всього 4 дні, включаючи робочу суботу. Експортери розраховують, що вже з середи-четверга їм почнуть виплачувати компенсацію податку на додану вартість, і до останнього будуть тягнути з продажем валюти. Водночас імпортери, у яких буде з'являтися гривня, бачачи, що зниження курсу долара припинилося, будуть прагнути конвертувати гривню у валюту, що ще більше підштовхне попит. Як наслідок, розраховувати на зниження долара на наступному тижні не доводиться. Курс безготівкового долара буде або залишатися на місці, або навіть трохи виросте, в черговий раз повернувшись до позначки 26,90-27,00, але не перевищить цих цифр. Готівковий долар наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 26,65-26,95 гривень, ймовірність виходу з нього невелика.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро спробує продовжити зниження, хоча зробити це йому буде дуже непросто. Діапазон коливань євро у світі зміщуємо вниз: 1,1620-1,1920 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 30,80 до 31,50 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня продовжить рухатися в коридорі 73-75 рублів за долар, не залишаючи спроб вийти з нього. У разі, якщо ціни на нафту продовжать знижуватися, а американський долар - рости до інших валют, то рубль цілком може на короткий час вийти з діапазону вгору. В Україні готівковий рубль продаватимуть в межах діапазону 3,55-3,67 гривні за 10 російських рублів.