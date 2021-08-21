Прогноз курсу валют на тиждень

Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає зниження котирувань безготівкового долара сповільнилося. При цьому було встановлено новий річний мінімум щодо гривні.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 16 серпня на позначці 26,64/26,70 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Експортери, готуючись до сплати податків до бюджету, продали у понеділок рекордний обсяг валюти, і Національному банку довелося купити за один день 105 млн доларів, щоб не допустити занадто сильного зміцнення гривні. У вівторок попит і пропозиція на міжбанку були більш збалансовані, і НБУ обмежився купівлею 5 млн доларів.

У середу в другій половині дня котирування пішли вниз і опустилися нижче рівня 26,60 гривень. Було встановлено новий річний мінімум на рівні 26,56 гривень на покупку. Регулятор відреагував жорстко: вийшов з інтервенцією на покупку за ціною 26,615 гривень - вище поточних ринкових цін, чого досі ніколи не робив, і фактично вручну розгорнув тренд вгору. У четвер і п'ятницю долар виріс на кілька копійок, але сильних коливань більше не було. Закрили тиждень на позначці 26,68/26,70 гривень - на 2 копійки на позиції «бід» і на 3 копійки на позиції «оффер» вище, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень поповнив свої золотовалютні резерви на 118 млн доларів.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва протягом тижня коливався у вузьких межах 26,75-26,80 гривень. Причому по 26,75 гривень долар, за свідченням операторів валютного ринку, купували дуже активно, а по 26,80 гривень охочих купити валюту було небагато. Готівковий долар вже другий місяць тримається дорожче безготівкового, але різниця в ціні скоротилася до 10 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня падав з понеділка по четвер. З позначки 1,1799 він опустився до 1,1662 долара. І тільки в п'ятницю фіксація прибутку спекулянтами допомогла йому частково скоректуватися вгору. Закрили тиждень на рівні 1,1697 - на 97 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні знизився на 25 копійок: вранці понеділка 16 серпня євро продавали по 31,42-31,45 гривень, а ввечері п'ятниці 20 серпня - по 31,17-31,20 гривень.

Відновилося падіння світових цін на нафту паралельно зі зміцненням американського долара до решти провідних світових валют вдарили по російському рублю, який за тиждень опустився з 73,20 до 74,70 рублів за долар. Лише в п'ятницю рублю вдалося частково компенсувати завдані втрати. Закрили тиждень на позначці 73,97 рубля за долар - на 67 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня подешевшав на 3 копійки - з 3,62-3,64 до 3,59-3,61 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Наступна робочий тиждень буде скороченою: всього 4 дні, включаючи робочу суботу. Експортери розраховують, що вже з середи-четверга їм почнуть виплачувати компенсацію податку на додану вартість, і до останнього будуть тягнути з продажем валюти. Водночас імпортери, у яких буде з'являтися гривня, бачачи, що зниження курсу долара припинилося, будуть прагнути конвертувати гривню у валюту, що ще більше підштовхне попит. Як наслідок, розраховувати на зниження долара на наступному тижні не доводиться. Курс безготівкового долара буде або залишатися на місці, або навіть трохи виросте, в черговий раз повернувшись до позначки 26,90-27,00, але не перевищить цих цифр. Готівковий долар наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 26,65-26,95 гривень, ймовірність виходу з нього невелика.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро спробує продовжити зниження, хоча зробити це йому буде дуже непросто. Діапазон коливань євро у світі зміщуємо вниз: 1,1620-1,1920 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 30,80 до 31,50 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня продовжить рухатися в коридорі 73-75 рублів за долар, не залишаючи спроб вийти з нього. У разі, якщо ціни на нафту продовжать знижуватися, а американський долар - рости до інших валют, то рубль цілком може на короткий час вийти з діапазону вгору. В Україні готівковий рубль продаватимуть в межах діапазону 3,55-3,67 гривні за 10 російських рублів.

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