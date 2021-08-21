Чому автомобільний акумулятор частіше "вмирає" влітку

Багато автомобілістів вважає, що автомобільному акумулятору важче всього живеться взимку. Але ж є й інший сезон, коли батарея зазнає надмірних навантажень, повідомляє 24 Канал.

В колах автомобілістів і сервісменів прийнято вважати, що основне навантаження на АКБ – це великий струм споживання. Маються на увазі ситуації, коли батареї доводиться живити дуже потужні споживачі. І в першу чергу йдеться про стартер, який обертає холодний двигун, з холодною оливою за умов температури нижче нуля.

Взагалі на справному автомобілі акумулятор може прослужити 4 – 5 років. Якщо є бажання продовжити ресурс, треба вживати особливих заходів

Це справді непростий режим, коли акумулятор віддає великий струм (порядку 100 – 300 ампер залежно від моделі автомобіля) протягом 3 – 5 секунд. Для багатьох моделей акумуляторів така робота близька до максимальних можливостей, тому навіть після однієї спроби пуску акумулятору бажано дати “відпочинок” на 5 – 10 секунд, щоб заряд частково самовідновився. Але якщо врешті-решт двигун автомобіля запуститься і машина рушить у поїздку, АКБ отримає заряд від генератора і жодних негативних наслідків не буде.

Інший вигляд мають літні загрози для акумулятора. Зовні наче нічого не відбувається: двигун стартує з півоберта, обігрів крісел та вікон не потрібен, ночі короткі, тож і фари енергосистему багато не навантажують…

Але влітку головний ворог акумулятора – висока температура. Вона прискорює усі хімічні процеси в батареї, у тому числі – і негативні. Наприклад, сульфатація пластин, яка є прямим кроком до виходу АКБ ладу. Адже в деяких випадках температура під капотом сягає 100о С, а коли автомобіль після поїздки запаркований на сонці, в районі радіатора та випускного колектора буває 120оС. Та й штатні 60оС під час руху авто теж мало корисні для свинцево-кислотного акумулятора.

Влітку температура під капотом автомобіля може сягати 100 градусів, це дуже шкідливо для акумулятора

Річ у тому, що стартерному автомобільному акумулятору шкідливо довго залишатися у розрядженому стані – саме через це і розпочинається процес сульфатації. Між тим, влітку перебування акумулятора у напіврозрядженому стані водій не помічає, оскільки завжди теплий двигун запускається буквально з пів оберта і від батареї не вимагається великої віддачі.

Крім того, через високу температуру нерідко трапляється википання електроліту та зниження его рівня в банках батареї. Це буває навіть на автомобілях зі справним електрообладнанням.

Крім того, влітку є й інші фактори, що скорочують життя АКБ:

Окислення клем батареї з подальшим порушенням контакту і погіршенням умов заряду і віддачі току;

Глибокий розряд через тривале використання електроенергії на відпочинку: гучна музика на пляжі, світло на стоянці до ранку тощо;

Прискорений саморозряд через пил і бруд на поверхні АКБ.

Одне слово, недаремно продавці акумуляторів відзначають, що чим спекотніше літо, тим більше попит на нові АКБ з приходом перших холодів.

Додатковий чохол-термос для акумулятора – захід, звісно, надзвичайний, але він дає ефект: АКБ нагрівається менше

Як берегти акумулятор влітку

Щоб продовжити життя акумулятора, радимо в літній період частіше – бодай три-чотири рази на місяць контролювати напругу на клемах. На добре зарядженому АКБ після нічної стоянки має бути не менше 12,6 – 12,7 вольт. При заведеному двигуні правильна напруга на клемах батареї – в діапазоні 13,0 – 14,1 вольт.

Більша напруга під час роботи мотора теж може бути прийнятною – наприклад, коли батарея посаджена і генератор саме її заряджає. Але коли такий факт має місце, варто завітати на консультацію до електрика, щоб з’ясувати все достеменно. Адже постійна зависока напруга на клемах АКБ призводить до википання електроліту та до її прискореного старіння.

У спеку акумулятор більше “газує”, кислотні осади створюють на поверхні АКБ плівку, яка спричиняє саморозряд. Батарею треба очищати

Намагайтеся також не залишати машину на сонці у спекотні дні, особливо після поїздок. Оскільки за високої температури агрегати під капотом – та й сама АКБ також – активніше потіють рідинами, частіше обтирайте акумулятор чистою ганчіркою. Слідкуйте також за станом клемних штирів батареї: якщо навколо них є білий або зелений наліт, клеми треба акуратно зачистити від окислу.

Рекомендація:

Стартерний акумулятор – компонент, який дуже залежить від умов роботи і догляду за ним. Причому навіть на не старому справному автомобілі водій може вплинути на довговічність АКБ. Тож якщо є бажання додати вашій батареї рік-другий життя, час від часу слідкуйте за її підзарядкою.