Українка виграла чемпіонат Європи з боксу

13-річна українська боксерка Кіра Рожева Пантера Макогоненко виграла чемпіонат Європи серед юніорів, який відбувся в Сараєво (Боснія і Герцеговина), повідомляє Обозреватель.

Молода харків'янка у фіналі вагової категорії до 42 кг перемогла чемпіонку Росії Анастасію Панечкіну. Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів на користь нашої співвітчизниці.

Кіра Макогоненко. Джерело: Instagram Кіри Макогоненко

Після свого тріумфу Макогоненко станцювала гопак і пробігла по рингу з прапором України.

Спочатку Макогоненко займалася художньою гімнастикою, але пізніше охолола до цього виду спорту. У цей час її батько, чемпіон світу і Європи з кікбоксингу Артем Макогоненко став тренувати команду боксерів.

Батько спортсменки Артем Макогоненко. Джерело: Instagram Кіри Макогоненко

Мати спортсменки Ірина Макогоненко. Джерело: Instagram Кіри Макогоненко

Побачивши це Кіра захотіла спробувати себе в боксі. Спочатку тато-тренер був проти, але потім змирився.

Кіра Макогоненко. Джерело: Instagram Кіри Макогоненко

Пізніше Макогоненко виграла чемпіонат України у своїй віковій категорії. У 2018-му виграла Кубок Берліна.

Кіра Макогоненко з Кубком Берліна. Джерело: Instagram Кіри Макогоненко

Варто відзначити, що в фіналі Євро-2021 виступали ще дві українки: Таїсія Покусай (40 кг) і Валерія Локтіонова (36 кг). Наші дівчата програли представницям Російської Федерації, завоювавши "срібло".

Кіра Макогоненко на відпочинку. Джерело: Instagram Кіри Макогоненко