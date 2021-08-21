Розмитнення евроблях: на які автомобілі не поширюються пільги

Українці не зможуть розмитнити свої автомобілі на іноземних номерах за пільговими цінами в рамках закону №1403-ІХ, якщо вони були ввезені в країну у 2021 році. В цьому випадку доведеться платити повну вартість розмитнення, повідомляє UBR.

Закон про тимчасове спрощення оподаткування та митного оформлення транспорту, який заробив 15 червня 2021 року, передбачає нові вигідні умови для власників євроблях. Вони будуть діяти до середини листопада.

Обов'язковими умовами застосування цього законодавства є сплата добровільного внеску в розмірі 8500 грн і здійснення митного оформлення автомобіля або його вивезення за межі України.

При цьому діють такі умови тільки для транспорту, який був ввезений в Україну до 31 грудня 2020 року. Всі авто, які заїхали пізніше, повинні розмитнюватись за повною вартістю.

Після закінчення пільгового періоду в 180 днів власників автомобілів на іноземних номерах почнуть штрафувати на суму до 170 тис. грн в разі порушення митних термінів ввезення. Альтернативою штрафу є конфіскація автомобіля.