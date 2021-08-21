Уряд затвердив план заходів для запуску президентського університету

Уряд затвердив план заходів для запуску президентського університету

Кабінет міністрів затвердив план заходів, необхідних для будівництва та запуску президентського університету. Він розрахований до 2025 року, повідомляє РБК-Україна.

2021 рік

До кінця цього року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом, що діятиме при президентському університеті.

2022 рік

Відбуватиметься формування адміністрації президентського університету та підготовка статутних документів.

До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.

Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.

2023 рік

Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.

Завершення першої черги будівництва, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.

2024-2025 роки

Ттриватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.

Завершити будівництво об’єктів президентського університету планується в жовтні 2025 року.

Автор: Инна Собора

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