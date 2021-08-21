Звички, які на перший погляд не мають в собі нічого особливого, можуть бути корисними для вашої краси, допоможуть зберегти молодість, запобігти появі зморшок та інших недоліків на шкірі. Тому варто про них дізнатися, щоб включити у свою щоденну б'юті-рутину, повідомляє 24 Канал.

Антиейдж догляд не повинен обмежуватися лише кабінетом косметолога і спеціальними засобами. Посприяйте збереження молодості за допомогою б'юті-звичок.

9 б'юті-звичок, які збережуть вашу молодість

Сонцезахисні окуляри. Шкіра навколо очей є особливо чутливою, тонкою і майже не має сальних залоз. Тому саме звідти починається передчасне старіння, коли ви не захищаєте шкіру від сонячних променів і мружитеся на сонці чи перед екраном комп'ютера. Навіть взимку не варто виходити з дому без сонцезахисних окулярів.

Шкіра навколо очей є особливо чутливою, тонкою і майже не має сальних залоз. Тому саме звідти починається передчасне старіння, коли ви не захищаєте шкіру від сонячних променів і мружитеся на сонці чи перед екраном комп'ютера. Навіть взимку не варто виходити з дому без сонцезахисних окулярів. Менше пийте кольорові напої. Зуби також видають вік. Напої з кольоровим забарвленням – міцний чай, чорна кава, вино, газована вода, соки з високим вмістом цукру і консервантів – руйнують емаль, негативно впливають на стан шкіри, знижуючи природний рівень продукування колагену. Тамуйте спрагу звичайною чистою водою.

Як продовжити молодість шкіри / Фото з інстаграму Ромі Стрейд

Відмовтеся від куріння. Тютюн погано впливає на стан здоров'я, але й також він спричиняє появу дрібних зморшок щоразу, коли ви стискаєте сигарету в роті. Те ж саме відбувається, коли ви п'єте коктейлі через соломинку. Постійно стиснуті губи – передчасні зморшки.

Тютюн погано впливає на стан здоров'я, але й також він спричиняє появу дрібних зморшок щоразу, коли ви стискаєте сигарету в роті. Те ж саме відбувається, коли ви п'єте коктейлі через соломинку. Постійно стиснуті губи – передчасні зморшки. Розумне прийняття душу. Гаряча вода сушить шкіру, тому процесом миття не слід зловживати. Також намагайтеся поступово звикати до низьких температур. Під час прийому душу на напрямляйте на обличчя прямі струмені води – тиск води і висока температура можуть травмувати шкіру.

Гаряча вода сушить шкіру, тому процесом миття не слід зловживати. Також намагайтеся поступово звикати до низьких температур. Під час прийому душу на напрямляйте на обличчя прямі струмені води – тиск води і висока температура можуть травмувати шкіру. Дайте волю волоссю. Якщо постійно збирати волосся в кінський хвіст чи тугі балетні пучки, то ви можете його пошкодити, спричинити випадіння. Щоб мати здорові і блискучі пасма натуральних відтінків, які завжди в моді, бережіть волосяні фолікули і віддавайте перевагу зачіскам, які не натягують волосини.

Якщо постійно збирати волосся в кінський хвіст чи тугі балетні пучки, то ви можете його пошкодити, спричинити випадіння. Щоб мати здорові і блискучі пасма натуральних відтінків, які завжди в моді, бережіть волосяні фолікули і віддавайте перевагу зачіскам, які не натягують волосини. Дивіться вгору. Тривала робота у смартфоні і опущена голова призведуть до провисання щік і появи другого підборіддя через посилення дії гравітації на овал вашого обличчя і шиї. Навчіться тримати телефон на рівні очей та ходити з високо піднятою головою.

Тривала робота у смартфоні і опущена голова призведуть до провисання щік і появи другого підборіддя через посилення дії гравітації на овал вашого обличчя і шиї. Навчіться тримати телефон на рівні очей та ходити з високо піднятою головою. Обмежуйте себе в солодкому. Це не секрет, але багато хто забуває, що збалансоване і здорове харчування, регулярні фізичні навантаження – запорука молодості. Щоб не створювати стрес для організму, почніть покроково відмовлятися від солодощів і фаст-фуду у своєму раціоні. Такі продукти руйнують колагенові та протеїнові сполуки через високий вміст цукру, що згодом призводить до появи прищів, зморшок, втрати тонусу дерми.

Запобігти появі передчасних зморшок можна / Фото з інстаграму Ромі Стрейд