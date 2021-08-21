Остання країна НАТО приєдналася до Кримської платформи

Албанія підтвердила участь у саміті Кримської платформи, таким чином у заході візьмуть участь всі країни-члени НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило дипломатичне джерело.

"Свою участь у Кримській платформі підтвердила Албанія. Таким чином, на саміті 23 серпня будуть присутні усі 30 членів НАТО" , – зазначило джерело.

При цьому джерело не уточнило, хто саме представлятиме Албанію на саміті.

Напередодні Ісландія стала ще однією країною НАТО, яка підтвердила участь у саміті Кримської платформи.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.