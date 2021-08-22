Лікар розповіла, яка кава небезпечна для здоров'я

Про шкоду і користь кави написані сотні статей. Але деякі лікарі вважають, що шкідливий не сам напій, а його бездумне вживання. Тому важливо пам'ятати про правила кавування, повідомляє РБК-Украина.

Мова, звичайно, про натуральні зерна - ніяких розчинних сурогатів, підкреслила в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Своїм пацієнтам я не забороняю пити каву. За умови, що вони дотримуються міри і не мають протипоказань на зразок генетичної непереносимості, виснаження надниркових залоз або синдрому хронічної втоми. Люди з останнім діагнозом використовують каву як зовнішній стимулятор, випиваючи по 5-6 чашок в день, позбавляючи організм можливості виробляти енергію самостійно.

Як не можна пити каву: правила від лікаря⠀