Як дружини президентів України справлялися з роллю перших леді

Перша леді України - це "посада", з якої потрібно справлятися на відмінно і пам'ятати, що ви завжди перебуваєте під прицілом уваги. Таким чином дружинам президентів потрібно продумувати кожне своє слово і уважно стежити за промовою під час інтерв'ю, повідомляє Обозреватель.

На думку експерта по стилю Наталії Адаменко, перша леді не має права бути модною, але повинна бути консервативною. Детальніше про те, як перші леді України дотримувалися ділового етикету і про їх головні помилки в стилі - читайте далі в ексклюзивному матеріалі.

Антоніна Кравчук

"Дружина першого президента України була практично не видно. Вона була скромна, сором'язлива, і вони обидва обрали непублічність першої леді. Цим вона не зробила гірше своєму чоловікові, так як в той час не була актуальна публічна діяльність дружини глави держави".

Антоніна Кравчук

Людмила Кучма



"Дружина Леоніда Кучми була більш підготовленою до ролі першої леді, і вона справлялася зі своїм завданням. Я вважаю, що ділова жінка такого рівня не має права бути модною, а повинна бути консервативною, і Людмила Кучма з цим справлялася. Вона завжди виглядала досить стриманою і елегантною.

Важливо відзначити, що всі дружини президентів є матерями. Дочка Кучми - Олена - дуже вихована і ніколи не піддавалася критиці, Людмила і Леонід виростили гідну дочку".

Людмила Кучма

Катерина Ющенко

"Катерина Михайлівна демонстративно підкреслювала свою приналежність українському народу, коли почала носити вишиванки. Але мені здається, що дружина Ющенка всередині так і не змогла стати справжньою українкою. Безумовно, вона добре справлялася з роллю першої леді - привнесла багато чого нового в свою посаду. Катерина була активнішою, приймала велику участь в будівництві, різних проектах, давала інтерв'ю.

Варто зазначити: дружина президента повинна пам'ятати, що люди з інших країн і ЗМІ завжди стежать за нею. Таким чином перша леді повинна продумувати кожне слово і стежити за промовою під час інтерв'ю".

Катерина Ющенко

Людмила Янукович

"Її складно коментувати, тому що вона не була такою публічною. Людмила була не те що неідеальною першою леді, але і дружиною президента бути у неї не склалося.

Однак при цьому всім Віктор Янукович від неї не відмовився: він періодично з'являвся з нею на публіці. Думаю, це через те, що вони пройшли довгий шлях до президентства. Людмила Янукович була вірна чоловікові і підтримувала його в кар'єрі".

Людмила Янукович

Марина Порошенко

"Вона хороша собою. Мені здається, Марина найбільше відповідає поняттю дружина президента. За стилем - вона завжди вибирала українські бренди, що дуже правильно. Дружина Порошенка завжди була грамотно одягнена, доречно і з нагоди.

Вона брала активну участь у благодійній діяльності і не приховувала свою гарну фігуру. Також Марина показувала своїх дітей на публіці, і це було правильним рішенням. У ролі першої леді вона завжди була делікатна в спілкуванні з колегами.

Крім того, Марина завжди прагнула брати під руку Петра Порошенка, і це не було порушенням дипломатичного протоколу".

Марина Порошенко

Олена Зеленська

"Олена і Володимир Зеленський дуже близькі і дружні. Олена Володимирівна повинна бути прикладом для наслідування. Звичайно, були випадки, коли нинішня перша леді неправильно надходила зі своїм дрес-кодом. Наприклад, не можна в Версалі бути в кросівках і при цьому давати інтерв'ю.

Варто зазначити: не треба гнатися за модою і поспішати бути молодіжної та молодитися. Олена Зеленська в такому віці, що це абсолютно зайве. Мені здається, іноді одяг Олени виглядає на ній трохи мішкувато. У дружини президента чудова фігура, а її брючні костюми на два-три розміри більше роблять її старше.

Зеленської можна порекомендувати поєднувати в собі традиції в одязі і деталями давати зрозуміти, що вона молода жінка зі смаком, яка стежить за останніми тенденціями. Крім того, Зеленська помірна щодо національного одягу.

Мені б хотілося, щоб дружина Зеленського жвавіше реагувала на проблеми, пов'язані з нашою країною. Вона повинна допомагати чоловікові своєю участю по-жіночому, так як багато жінок на неї рівняються. Таким чином вона б зробила дуже багато для свого чоловіка".