Івлєєва заявила про розставання з Елджеєм

Російська блогерка і телеведуча Анастасія Івлєєва і 27-річний репер Елджей (Олексій Узенюк) оголосили про розрив стосунків. Пара розлучається через два роки після одруження, повідомляє Обозреватель.

Ще на початку року в ЗМІ з'явилися чутки про те, що Івлєєва і Елджей розійшлися, проте сама пара ніяк не коментувала цю інформацію. Днями ж артисти вирішили розповісти про особисте життя і зізналися, що подали на розлучення, говориться в інтерв'ю журналу Tatler.

Як стверджує Анастасія, вони рано з Олексієм "поринули в сімейне життя".

"Я вже говорила, що в моєму тілі вісімдесят відсотків чоловічої енергії. Мені потрібно постійно щось робити. Льоша, безумовно, такий же. Він творчий, може бути, менш активний, але не менш зацікавлений в життя і в справах. А ми просто пішли в наше затишне кохання, закрилися від усіх " , – зізналася блогерка.

Івлєєва офіційно заявила про розставання з Елджеєм. Джерело: Instagram Насті Івлєєвої

Також ведуча заявила, що вони кілька разів брали "перерву у стосунках". За словами Івлєєвої, у неї досі залишилися почуття до репера, проте це вже кохання "сестри до брата". У той час, Елджей зазначив, що їм вдалося зберегти дружні стосунки.

Нагадаємо, Анастасія Івлєєва і Елджей офіційно підтвердили свій роман 2018 року. Через рік пара зіграла тихе весілля, а шанувальники дізналися про шлюб лише через пару місяців. Зірка офіційно взяла прізвище чоловіка і стала за паспортом Анастасією Узенюк.

Елджей – російський хіп-хоп-виконавець. Починав кар'єру зі запису кількох сольних хіп-хоп-альбомів. Дебютною сольною роботою репера став альбом "Бошки димлять", випущений 2014 року. 2016 року вийшов другий альбом Елджея "Катакомби".