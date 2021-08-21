Названа дата світової прем'єри нового фільму про Бонда
Світова прем'єра нового фільму про пригоди Джеймса Бонда "Не час помирати" відбудеться 28 вересня в лондонському Альберт-Холі, повідомляє УНИАН.
"Продюсери Майкл Вілсон, Барбара Брокколі і режисер Кері Джоджі Фукунага приєднаються до Деніела Крейга на червоній доріжці", - йдеться в повідомленні в офіційному "Твіттері" картини.
Спочатку фільм повинен був вийти в квітні 2020 року, але дата релізу неодноразово переносилася через пандемію коронавірусу.
Фанати бондіани закликали випустити новий фільм в цифровому форматі, а не чекати сприятливого часу для прем'єри.
Напередодні журнал Variety повідомив, що Крейг в цьому році став найбільш високооплачуваним актором в Голлівуді. За інформацією видання, він заробив понад $100 млн за два сиквели до картини "Дістати ножі" (Knives Out) 2019 року.
Потоковий сервіс Netflix, який купив права на обидва фільми, компенсував Крейгу гонорар, який він отримав би, якби продовження показували тільки в кінотеатрах, передає Бі-бі-сі.