Названа дата світової прем'єри нового фільму про Бонда

Світова прем'єра нового фільму про пригоди Джеймса Бонда "Не час помирати" відбудеться 28 вересня в лондонському Альберт-Холі, повідомляє УНИАН.

"Продюсери Майкл Вілсон, Барбара Брокколі і режисер Кері Джоджі Фукунага приєднаються до Деніела Крейга на червоній доріжці" , - йдеться в повідомленні в офіційному "Твіттері" картини.

Спочатку фільм повинен був вийти в квітні 2020 року, але дата релізу неодноразово переносилася через пандемію коронавірусу.

Фанати бондіани закликали випустити новий фільм в цифровому форматі, а не чекати сприятливого часу для прем'єри.

Напередодні журнал Variety повідомив, що Крейг в цьому році став найбільш високооплачуваним актором в Голлівуді. За інформацією видання, він заробив понад $100 млн за два сиквели до картини "Дістати ножі" (Knives Out) 2019 року.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f — James Bond (@007) August 20, 2021

Потоковий сервіс Netflix, який купив права на обидва фільми, компенсував Крейгу гонорар, який він отримав би, якби продовження показували тільки в кінотеатрах, передає﻿ Бі-бі-сі.